Ислам и Ассис прошли взвешивание перед боем
В американском Делавере прошла церемония взвешивания вечера бокса, в рамках которого проведут поединок казахстанец Канат Ислам и Робсон Ассис из Бразилии, сообщает Sports.kz.
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По итогам взвешивания вес Ислама составил 154,2 фунта (69,94 килограммов), а Ассиса — 154,6 фунтов (70,12 килограммов).
Бой состоится завтра утром около 08:00.
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