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https://sport.mail.ru/news/boxing/28806415/
17 февраля 2017, 9:25 | Бокс | Sports.kz

Ислам и Ассис прошли взвешивание перед боем

В американском Делавере прошла церемония взвешивания вечера бокса, в рамках которого проведут поединок казахстанец Канат Ислам и Робсон Ассис из Бразилии, сообщает Sports.kz.

В американском <span class=error>Делавере</span> прошла церемония взвешивания вечера бокса в рамках которого проведут поединок <span class=error>казахстанец</span> Канат Ислам и <span class=error>Робсон</span> <span class=error>Ассис</span> из Бразилии сообщает Sports.kz. Увеличить
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По итогам взвешивания вес Ислама составил 154,2 фунта (69,94 килограммов), а Ассиса — 154,6 фунтов (70,12 килограммов).

Бой состоится завтра утром около 08:00.

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