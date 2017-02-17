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https://sport.mail.ru/news/boxing/28806274/
17 февраля 2017, 9:13 | Бокс | Sports.kz

Американский боксер назвал Головкина одним из лучших бойцов нашей эпохи

Американский боксер Дэниэл Роман (22−2−1, 8 КО) в интервью AleetBoxing поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (36−0, 33 КО) и его предстоящем бое с американцем Дэниэле Джейкобсе (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Роман (22−2−1 8 КО) в интервью AleetBoxing поделился мнением о <span class=error>казахстанце</span> Геннадии <span class=error>Головкине</span> (36−0 33 КО) и его предстоящем бое с американцем <span class=error>Дэниэле</span> Джейкобсе (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Головкин и Джейкобс — два великих бойца. Это будет отличный бой. Но я думаю, Головкин победит. Скорее всего, нокаутом. GGG — сильный парень, поэтому я ставлю на него. Он один из лучших бойцов нашей эпохи, — сказал Роман.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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