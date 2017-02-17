Американский боксер назвал Головкина одним из лучших бойцов нашей эпохи

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— Головкин и Джейкобс — два великих бойца. Это будет отличный бой. Но я думаю, Головкин победит. Скорее всего, нокаутом. GGG — сильный парень, поэтому я ставлю на него. Он один из лучших бойцов нашей эпохи, — сказал Роман.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.