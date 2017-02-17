Жанат Жакиянов получил трехкомнантную квартиру в родном Петропавловске

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ключи от нового жилья спортсмену вручил аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов, который поздравил его с завоеванием титулов. Официальный сайт руководства региона также сообщил, что Жакиянов получил денежное вознаграждение, сумма которого не уточняется.

33-летний Жакиянов родился и постоянно проживает в Петропавловске. В этом городе находится и его семья — мама, жена, девятимесячный сын Ердос и дочь Нурай, которой один год и девять месяцев. Большую часть времени года Жакиянов проводит в Великобритании, где тренируется под руководством известного в прошлом боксера Рикки Хаттона.

«Триумф Жаната Жакиянова позволил ему завоевать престижный титул, обойти в рейтинге известного казахстанского боксера Бейбута Шуменова и встать в один ряд с непобедимым Геннадием Головкиным. Кроме того, победа нашего земляка обеспечила Казахстану попадание в ТОП-5 стран мира по числу титулов на профи-ринге», — отметил Султанов.

Чемпионские пояса WBA (Super) и IBO Жакиянов завоевал 11 февраля, когда в США победил американца Роуши Уоррена (14−2, 4 KO). Казахстанец дважды побывал в нокдауне в первом раунде, но сумел восстановиться и невероятным образом переломить ход поединка. Видео боя можно посмотреть здесь.

15 февраля Жакиянов вернулся в Казахстан. Он сообщил о планах провести бой в Астане и дал большую пресс-конференцию.