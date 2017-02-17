Жанат Жакиянов получил трехкомнантную квартиру в родном Петропавловске
Чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) получил трехкомнатную квартиру в родном Петропавловске, сообщает Sputniknews.kz.
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33-летний Жакиянов родился и постоянно проживает в Петропавловске. В этом городе находится и его семья — мама, жена, девятимесячный сын Ердос и дочь Нурай, которой один год и девять месяцев. Большую часть времени года Жакиянов проводит в Великобритании, где тренируется под руководством известного в прошлом боксера Рикки Хаттона.
«Триумф Жаната Жакиянова позволил ему завоевать престижный титул, обойти в рейтинге известного казахстанского боксера Бейбута Шуменова и встать в один ряд с непобедимым Геннадием Головкиным. Кроме того, победа нашего земляка обеспечила Казахстану попадание в ТОП-5 стран мира по числу титулов на профи-ринге», — отметил Султанов.
Чемпионские пояса WBA (Super) и IBO Жакиянов завоевал 11 февраля, когда в США победил американца Роуши Уоррена (14−2, 4 KO). Казахстанец дважды побывал в нокдауне в первом раунде, но сумел восстановиться и невероятным образом переломить ход поединка. Видео боя можно посмотреть здесь.
15 февраля Жакиянов вернулся в Казахстан. Он сообщил о планах провести бой в Астане и дал большую
Бой с Уорреном стал для Жакиянова первым с ноября 2015 года и дебютом в США. Казахстанец не проводил поединки длительное время
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