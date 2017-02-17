Молодой украинец проведет бой в андеркарде вечера Головкин — Джейкобс
21-летний украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук выйдет на ринг в рамках вечера бокса в «Мэдисон Сквер Гарден» 18 марта, главным боем которого станет противостояние Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.
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Поединок Богачука рассчитан на 4 раунда. Соперник пока неизвестен.
Украинец дебютировал на профессиональном ринге 3 февраля, нокаутировав американца Мэтта Мерфи.
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