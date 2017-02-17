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https://sport.mail.ru/news/boxing/28805926/
17 февраля 2017, 9:04 | Бокс | Sports.kz

Молодой украинец проведет бой в андеркарде вечера Головкин — Джейкобс

21-летний украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук выйдет на ринг в рамках вечера бокса в «Мэдисон Сквер Гарден» 18 марта, главным боем которого станет противостояние Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.

21-летний украинский боксер полусреднего веса Сергей <span class=error>Богачук</span> выйдет на ринг в рамках вечера бокса в <span class=error>Мэдисон</span> Сквер <span class=error>Гарден</span> 18 марта главным боем которого станет противостояние Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса сообщает Sports.kz. Увеличить
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Поединок Богачука рассчитан на 4 раунда. Соперник пока неизвестен.

Украинец дебютировал на профессиональном ринге 3 февраля, нокаутировав американца Мэтта Мерфи.

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