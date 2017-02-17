Почему бой Головкин — Альварес выгоден обоим боксерам
Журналист Boxingnews24.com Джефф Араноу объяснил, почему поединок Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса представляет интерес для них обоих, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Посмотрим, как будут идти переговоры между промоутером Головкина Томом Леффлером и компанией Golden Boy. Эти переговоры уже имели плохой старт для команды GGG, когда представители Альвареса предложили им фиксированную сумму в 15 миллионов вместо процентов от общего дохода. Не знаю, изменят ли они это решение. Головкин может все еще зарабатывать хорошие деньги и без Канело. И напротив, Канело также будет иметь хорошую карьеру даже без боя с Головкиным. Но не знаю, насколько он сможет стать популярным, избежав встречи с таким соперником, как Геннадий.
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Головкин может согласиться на фиксированную сумму, чтобы заработать крупнейший гонорар за свою карьеру. Но при этом он не сможет получить денег, вырученных с продаж платных трансляций. Если он считает такую сделку несправедливой, то ему придется выбрать другое направление, отказавшись от боя с мексиканцем. GGG не получит такой большой куш, какой может урвать в бою против Канело. Также и Альварес вряд ли заработает столь же большие деньги с
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