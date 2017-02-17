«Посмотрим, как будут идти переговоры между промоутером Головкина Томом Леффлером и компанией Golden Boy. Эти переговоры уже имели плохой старт для команды GGG, когда представители Альвареса предложили им фиксированную сумму в 15 миллионов вместо процентов от общего дохода. Не знаю, изменят ли они это решение. Головкин может все еще зарабатывать хорошие деньги и без Канело. И напротив, Канело также будет иметь хорошую карьеру даже без боя с Головкиным. Но не знаю, насколько он сможет стать популярным, избежав встречи с таким соперником, как Геннадий.

Вряд ли он станет универсальной звездой, какими были Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Оскар Де Ла Хойя. Эти боксеры стали кроссовер-звездами благодаря тому, что в ходе своих карьер соглашались на рискованные поединки. А Канело лишь дважды проводил опасные бои, и это были встречи с Мейвезером и Эрисланди Ларой. Бой с Мигелем Котто нельзя назвать рискованным для Альвареса из-за возраста пуэрториканца и немалого преимущества Канело в габаритах. Во время поединка они смотрелись так, как будто имеют разницу в две категории.