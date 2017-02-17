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https://sport.mail.ru/news/boxing/28805854/
17 февраля 2017, 9:01 | Бокс | Sports.kz

Почему бой Головкин — Альварес выгоден обоим боксерам

Журналист Boxingnews24.com Джефф Араноу объяснил, почему поединок Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса представляет интерес для них обоих, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Джефф</span> <span class=error>Араноу</span> объяснил почему поединок Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса представляет интерес для них обоих сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Посмотрим, как будут идти переговоры между промоутером Головкина Томом Леффлером и компанией Golden Boy. Эти переговоры уже имели плохой старт для команды GGG, когда представители Альвареса предложили им фиксированную сумму в 15 миллионов вместо процентов от общего дохода. Не знаю, изменят ли они это решение. Головкин может все еще зарабатывать хорошие деньги и без Канело. И напротив, Канело также будет иметь хорошую карьеру даже без боя с Головкиным. Но не знаю, насколько он сможет стать популярным, избежав встречи с таким соперником, как Геннадий.

Вряд ли он станет универсальной звездой, какими были Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Оскар Де Ла Хойя. Эти боксеры стали кроссовер-звездами благодаря тому, что в ходе своих карьер соглашались на рискованные поединки. А Канело лишь дважды проводил опасные бои, и это были встречи с Мейвезером и Эрисланди Ларой. Бой с Мигелем Котто нельзя назвать рискованным для Альвареса из-за возраста пуэрториканца и немалого преимущества Канело в габаритах. Во время поединка они смотрелись так, как будто имеют разницу в две категории.

Головкин может согласиться на фиксированную сумму, чтобы заработать крупнейший гонорар за свою карьеру. Но при этом он не сможет получить денег, вырученных с продаж платных трансляций. Если он считает такую сделку несправедливой, то ему придется выбрать другое направление, отказавшись от боя с мексиканцем. GGG не получит такой большой куш, какой может урвать в бою против Канело. Также и Альварес вряд ли заработает столь же большие деньги с кем-то, помимо Головкина. Его поединок с Чавесом-младшим скорее всего не принесет крупных доходов, так как многие фанаты бокса считают его мисматчем, — написал автор.

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