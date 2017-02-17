День в истории. Василию Ломаченко — 29
Сегодня день рождения отмечает знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко.
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Василий Ломаченко родился 17 февраля 1988 года в городе
На любительском ринге украинец потерпел только одно официальное поражение (от Альберта Селимова), но и оно подвергалось серьезным сомнениям со стороны болельщиков и журналистов. Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом (Пекин-2008, Лондон-2012) и двукратным чемпионом мира. В столице Китая ему был вручен Кубок Вэла Баркера как самому техничному боксеру олимпийского турнира.
С 2013 года Василий выступает среди профессионалов. Уже во втором поединке он сражался за титул с опытным мексиканцем Орландо Салидо, но потерпел поражение разделенным решением судей. После этого Ломаченко одержал шесть побед кряду, среди прочих одолев Гари
Многолетним тренером спортсмена является его отец — Анатолий Ломаченко.
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