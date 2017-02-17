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17 февраля 2017, 8:55 | Бокс | Советский спорт

День в истории. Василию Ломаченко — 29

Сегодня день рождения отмечает знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко.

Сегодня день рождения отмечает знаменитый украинский боксер Василий <span class=error>Ломаченко</span>. Увеличить
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Василий Ломаченко родился 17 февраля 1988 года в городе Белгород-Днестровский (Одесская область).

На любительском ринге украинец потерпел только одно официальное поражение (от Альберта Селимова), но и оно подвергалось серьезным сомнениям со стороны болельщиков и журналистов. Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом (Пекин-2008, Лондон-2012) и двукратным чемпионом мира. В столице Китая ему был вручен Кубок Вэла Баркера как самому техничному боксеру олимпийского турнира.

С 2013 года Василий выступает среди профессионалов. Уже во втором поединке он сражался за титул с опытным мексиканцем Орландо Салидо, но потерпел поражение разделенным решением судей. После этого Ломаченко одержал шесть побед кряду, среди прочих одолев Гари Расселла-младшего и Николаса Уолтерса. В данный момент он является чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO и считается одним из лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории.

Многолетним тренером спортсмена является его отец — Анатолий Ломаченко.

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