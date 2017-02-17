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https://sport.mail.ru/news/boxing/28805210/
17 февраля 2017, 8:43 | Бокс | Sports.kz

Британский боксер ставит на Головкина в бою с Джейкобсом

Британец Стивен Смит (24−3, 14 КО), выступающий во втором полулегком весе, считает, что Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) победит Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Британец <span class=error>Стивен</span> <span class=error>Смит</span> (24−3 14 КО) выступающий во втором полулегком весе считает что Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) победит <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Кто победит в бою Головкин — Джейкобс? GGG», — ответил Смит одному из болельщиков в твиттере.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе (pay-per-view).

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