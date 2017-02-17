Британский боксер ставит на Головкина в бою с Джейкобсом
Британец Стивен Смит (24−3, 14 КО), выступающий во втором полулегком весе, считает, что Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) победит Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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«Кто победит в бою Головкин — Джейкобс? GGG», — ответил Смит одному из болельщиков в твиттере.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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