Британский боксер ставит на Головкина в бою с Джейкобсом

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«Кто победит в бою Головкин — Джейкобс? GGG», — ответил Смит одному из болельщиков в твиттере.



Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе (pay-per-view).