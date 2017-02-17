Рой Джонс-младший намерен завоевать титул чемпиона в бою с Бобби Ганном

12-раундовый бой пройдет в ночь на субботу в Вилмингтоне (США, штат Делавэр). 43-летний Ганн известен в США прежде всего по выступлениям в кулачных боях без перчаток, в которых одержал 72 победы (все — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Но в профессиональном боксе он больших успехов не добился, одержав 21 победу (18 — нокаутом), в его пассиве шесть поражений, еще один бой завершился ничьей. В послужном списке Джонса-младшего 64 победы (46 — нокаутом) и девять поражений.

«Ганн является очень жестким бойцом, жестким как гвоздь, он — кулачный боец и отличный ударник. Он будет драться с кем угодно и когда угодно, но я собираюсь победить. Если не выходить против таких парней на ринг, то как бросить себе вызов?», — сказал Джонс-младший.

«Никто не думает, что я еще могу наносить удары, могу боксировать все 12 раундов, могу делать все то, что я делал раньше, — продолжил он. — Так что я собираюсь шокировать мир. Кроме того, я собираюсь шокировать мир в правильном понимании. Я боксирую 38 лет, для меня ничего другого не существует».

Боксер также отметил, что находится в хорошей физической форме. «Я чувствую себя хорошо, очень хорошо. Я дерусь в тяжелом весе, но я не являюсь полным», — добавил Джонс-младший.

В первом поединке после получения российского гражданства, в декабре 2015 года в Москве, он проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в 4-м раунде. За последние 10 лет это было его третье поражение нокаутом (одно из них — от россиянина Дениса Лебедева в 2010 году), и тогда многие призывали его завершить карьеру во избежание серьезных проблем со здоровьем. Однако он решил продолжить выступления и в 2016 году провел два поединка, выиграв у дебютанта Вайрона Филлипса техническим нокаутом во втором раунде и малоизвестного Родни Мура по очкам. После того боя он открыто заявил, что рассматривает возможность завершения карьеры, но снова решил продолжить, однако сначала ему пришлось восстанавливаться от травмы руки, полученной в бою с Муром.