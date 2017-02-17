Боксер Рой Джонс-младший поспорит за титул чемпиона мира WBF в бою с Бобби Ганном

Американец Рой Джонс, получивший российское гражданство в сентябре 2015 года, — первый в мире боксер, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях: до 72,6 кг, до 76,2 кг, до 79,38 кг и супертяжелой. Большую часть времени с 1993 по 2004 год он считался лучшим боксером мира во всех весовых категориях. В его послужном списке 64 победы (46 — нокаутом) и 9 поражений.

В первом поединке после получения российского гражданства, в декабре 2015 года в Москве, он проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в 4-м раунде. За последние 10 лет это было его третье поражение нокаутом (одно из них — от россиянина Дениса Лебедева в 2010 году), и тогда многие призывали его завершить карьеру во избежание серьезных проблем со здоровьем. Однако он решил продолжить выступления и в 2016 году провел два поединка, выиграв у дебютанта Вайрона Филлипса техническим нокаутом во втором раунде и малоизвестного Родни Мура по очкам. После того боя он открыто заявил, что рассматривает возможность завершения карьеры, но снова решил продолжить, однако сначала ему пришлось восстанавливаться от травмы руки, полученной в бою с Муром.

фоторепортаж Рой Джонс: в Россию с любовью 27 октября в главном офисе Федеральной миграционной службы РФ Рой Левеста Джонс-младший получил российский паспорт, став полноправным гражданином нашей страны. Разбираемся, кто такой Рой Джонс и какую цель он преследует данным поступком.

Вряд ли одной из целей Роя Джонса сейчас является завоевание титула чемпиона мира по одной из престижных версий в пятой весовой категории, которую он пропустил, перейдя из веса до 79,38 кг сразу в супертяжелую, и о чем он говорил еще несколько лет назад: боксер, которому в прошлом месяце исполнилось 48 лет, сейчас уже не способен решать серьезные задачи.

Однако спортсмен уверяет, что находится в блестящей спортивной форме: «Я в очень хорошей форме впервые за четыре или пять лет, — сказал он. — Я долгое время не чувствовал себя лучше. Знаю, что в моих руках еще очень много силы и что они готовы к битве. И понимаю, что Бобби Ганн способен ее устроить, это то, ради чего мы живем и любим бокс».

43-летний Ганн известен в США прежде всего по выступлениям в кулачных боях без перчаток, в которых одержал 72 победы (все — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Но в профессиональном боксе он больших успехов не добивался, одержав 21 победу (18 — нокаутом), потерпел шесть поражений и один бой свел вничью. В 2009 году он спорил за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и проиграл поляку Кшиштофу Влодарчику техническим нокаутом в четвертом раунде. С тех пор провел всего два поединка, оба проиграл, и с 2013 года на ринг не выходил.

Мотивация Роя Джонса

Так в чем состоит мотивация Роя Джонса? Вряд ли в деньгах, ведь большие средства на этом уровне он уже не собирает. По его словам, он выходит на ринг исключительно ради «любви к искусству».

«То, из-за чего я держусь — я уважаю таких людей, которые не уходят из спорта просто так, — сказал Джонс. — Он очень профессионален в своем деле, в кулачных боях, он просто выходит и делает свое дело, и я это очень люблю. Меня спрашивают, в чем состоит моя мотивация в этом поединке — как раз в этом и это то, ради чего я и остаюсь в боксе».

«Мы собираемся доказать, что критики не правы, — отметил Ганн. — Критики ничего собой не представляют, и их мнения не имеют значения. Мы устроим хороший бой».