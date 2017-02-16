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16 февраля 2017, 23:08 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко: Боксёры стали бизнесменами и бегут от боёв со мной, как крысы

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко прокомментировал то, что Джейсона Сосу лишили титула WBA перед боем с ним, а также вновь раскритиковал бойцов, отказывающихся от встречи с ним.

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий <span class=error>Ломаченко</span> прокомментировал то что <span class=error>Джейсона</span> Сосу лишили титула WBA перед боем с ним а также вновь раскритиковал бойцов отказывающихся от встречи с ним. Увеличить
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«Я понимаю, что так решил не Соса. Это политика WBA, они лишили его титула. Конечно, я бы хотел объединить титулы, но всё равно драться с одним из самых сильных парней в дивизионе.

Все остальные чемпионы бежали, как крысы с тонущего корабля. Сейчас бизнес стал важнее спорта, все боксёры стали бизнесменами и хотят денег, а не славы», — цитирует Ломаченко Boxing Scene.

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