Ломаченко: Боксёры стали бизнесменами и бегут от боёв со мной, как крысы

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«Я понимаю, что так решил не Соса. Это политика WBA, они лишили его титула. Конечно, я бы хотел объединить титулы, но всё равно драться с одним из самых сильных парней в дивизионе.



Все остальные чемпионы бежали, как крысы с тонущего корабля. Сейчас бизнес стал важнее спорта, все боксёры стали бизнесменами и хотят денег, а не славы», — цитирует Ломаченко Boxing Scene.