Отец Юбэнка признал себя виновным в срыве боя с Головкиным

— Я могу выставить виноватыми Эдди Хирна и Барри Хирна, но не буду делать этого. Знаете, на самом деле я хочу сказать, что это была моя вина. Я не собираюсь судиться с ними из-за этого, а возьму всю вину на себя, потому что это было вчера. Сегодня мой сын чемпион мира и дерется на ITV. Так с чего бы мне жаловаться на то, что было? Будет ли Эдди впредь организовывать бои Криса? Не исключаю этого. Потому что если бы я сказал «нет», то это было бы невежественно, мы не должны быть невежественными. Но нужно отпустить прошлое, — сказал Юбэнк-старший.



Многие люди из мира бокса, журналисты и болельщики действительно считают, что бой Головкин — Юбэнк в конце 2016 года сорвался именно по вине отца британского боксера, который хотел полностью руководить процессом организации поединка, игнорируя непосредственного промоутера Юбэнка-младшего Эдди Хирна.