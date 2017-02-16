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https://sport.mail.ru/news/boxing/28803380/
16 февраля 2017, 22:09 | Бокс | Sports.kz

Отец Юбэнка признал себя виновным в срыве боя с Головкиным

Крис Юбэнк, отец британского боксера Криса Юбэнка-младшего (24−1, 19 КО), рассказал в интервью talkSPORT о несостоявшемся бое с Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Я могу выставить виноватыми Эдди Хирна и Барри Хирна, но не буду делать этого. Знаете, на самом деле я хочу сказать, что это была моя вина. Я не собираюсь судиться с ними из-за этого, а возьму всю вину на себя, потому что это было вчера. Сегодня мой сын чемпион мира и дерется на ITV. Так с чего бы мне жаловаться на то, что было? Будет ли Эдди впредь организовывать бои Криса? Не исключаю этого. Потому что если бы я сказал «нет», то это было бы невежественно, мы не должны быть невежественными. Но нужно отпустить прошлое, — сказал Юбэнк-старший.

Многие люди из мира бокса, журналисты и болельщики действительно считают, что бой Головкин — Юбэнк в конце 2016 года сорвался именно по вине отца британского боксера, который хотел полностью руководить процессом организации поединка, игнорируя непосредственного промоутера Юбэнка-младшего Эдди Хирна.

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