Отец Юбэнка признал себя виновным в срыве боя с Головкиным
Крис Юбэнк, отец британского боксера Криса
Юбэнка-младшего (24−1, 19 КО), рассказал в интервью talkSPORT о несостоявшемся бое с Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
— Я могу выставить виноватыми Эдди Хирна и Барри Хирна, но не буду делать этого. Знаете, на самом деле я хочу сказать, что это была моя вина. Я не собираюсь судиться с ними
Многие люди из мира бокса, журналисты и болельщики действительно считают, что бой Головкин — Юбэнк в конце 2016 года сорвался именно по вине отца британского боксера, который хотел полностью руководить процессом организации поединка, игнорируя непосредственного промоутера
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