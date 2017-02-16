Владимир Кличко: Мое поражение Фьюри — польза для тяжелого веса
В немецком Кельне прошла
пресс-конференция Владимира Кличко и чемпиона IBF британца Энтони Джошуа. Корреспондент «Советского спорта» побывал на ней и убедился, что в отличие от боя украинского экс-чемпиона с Тайсоном Фьюри, скандалов в этом противостоянии ожидать не приходится.
«ДЖОШУА — МОЯ КОПИЯ»
Несмотря на потерю титулов и долгий «простой», Владимир Кличко
— Владимир, вы часто общаетесь с журналистами, к тому же с Джошуа вы уже провели
— Конечно же о возрасте. Не слишком ли я стар для чемпионских боев? Не слишком ли Джошуа для них молод?
— И как вы на этот вопрос отвечали?
— Да очень просто! Раз мы получили право сразиться 29 апреля на установленном на «Уэмбли» ринге, значит, и Джошуа для этого не молод, и я еще не слишком стар.
— Британец не только молод, но и хорош на ринге.
— Очень хорош. Он невероятно силен физически, он, как и я, олимпийский чемпион. Кроме того, он — почти полная моя копия: такой же высокий, как я, очень схож со мной фигурой, да и вообще многим.
— Эта схожесть опасна для вас?
— Очень опасна. Но не только схожесть — Джошуа вообще очень опасен как соперник. Настолько, что я, в отличие от большинства своих предыдущих боев, считаю наши шансы на победу равными — 50 на 50.
— А многие считают по-другому: 60 на 40 в пользу вашего соперника.
— Те, кто так считает, уповают на молодость Джошуа и то, что он дерется дома. Но на моей стороне — опыт.
«МЕНЯ МОТИВИРУЕТ ПРОИГРАННЫЙ ФЬЮРИ БОЙ»
— Насколько опыт важен?
— Конечно же, опыт, нарабатываемый годами, очень важен. Хотя бы для того, чтобы не растеряться на виду огромных трибун. Думаю, мне психологическое давление — а оно на «Уэмбли» поневоле возникнет — будет выдержать полегче, чем юному и не имеющему подобного опыта Джошуа. А во всем остальном, думаю, у нас равенство: мы оба наверняка отлично подготовимся, и оба одинаково высоко мотивированы.
— Что мотивирует Джошуа, понятно. А вот что, после огромного количества боев и побед мотивирует Владимира Кличко?
— Мой ответ может показаться немного странным, но тут мне во многом помогает проигранный Фьюри бой. Благодаря тому поражению мне
— Чем будете заниматься в оставшееся до боя время?
— Как чем? Только одним — подготовкой к поединку. С начала марта начинается активная фаза этой подготовки, буду упорно работать в тренировочном лагере. Думаю, у Джошуа планы такие же. Так что, скорее всего, мы с вами увидимся и услышимся теперь только за неделю до лондонского боя.
«ИЗВИНИ, ЧТО “ЖЕЛТУХОЙ” НЕ ПОРАДОВАЛИ»
Такая отдаленная перспектива собкора «Советского спорта», конечно же, никак не устраивала. А потому, пользуясь более чем 15-летним знакомством с братьями Кличко, прошу Владимира об эксклюзиве.
— Володя,
— Ну уж извини, что «желтухой» вас всех не порадовали. Хотя после предыдущих наших
— Вспоминая скандалы: тебе не кажется что поражение от Фьюри вышло боком не только для тебя, но и для всего тяжелого веса? Ведь с тех пор там, по сути, ни одного нормального титульного боя не было, и вообще творится непонятное: Уайлдер отказывается драться с Ортисом, Ортис — с Устиновым, чемпионом WBA «назначают» Чарра?
— Смотря, с какой стороны посмотреть. С одной стороны, это действительно так. Но с другой стороны мой проигрыш Фьюри — это для тяжелого веса очень хорошо.
— Хорошо? Любопытная точка зрения.
— Запросто. Появились новые имена. Энтони Джошуа стал чемпионом мира, что вызвало к тяжелому весу волну нового интереса. Ведь когда долгое время это была вотчина Кличко — Виталия или Владимира, неважно — поклонники бокса наверняка начали засыпать у телевизоров.
— А теперь проснулись?
— Надеюсь, да. Сегодняшний микс новой энергии, новых имен, новых поединков должен их разбудить.
— Говоря о поединках, ты, наверное, в первую очередь имеешь в виду свой предстоящий 29 апреля бой с Джошуа?
— И его, конечно. Вот тебе, кстати, еще одно подтверждение моих слов о пользе поражения от Фьюри. Ведь без этого поражения такого поединка, такой арены, такого интереса бы не было.
— Ты
— Это прекрасно для бокса. Но для меня это все равно ничего не меняет. Если смотреть на это со стороны, тогда, конечно, да: огромная арена, огромный интерес….
— Огромное давление трибун.
— Да в
— То есть во время боя ты эти трибуны не слышишь?
— Не слышу. И не вижу. И тем более не думаю о них. После боя — да, после боя я всегда рад поддержке трибун, всегда стараюсь так или иначе отблагодарить зрителей, сказать им огромное спасибо. А вот от первого до последнего гонга, полностью фокусируешься на самом бое. И, конечно, на достижении той цели, ради которой вышел на поединок.
— То есть о победе?
— А с другой целью на ринг и выходить не стоит.
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