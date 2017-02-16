Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28801623/
16 февраля 2017, 19:06 | Бокс | Чемпионат.com

Али Башир: Думаю, Усик поддался влиянию Климаса

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика Джеймс Али Башир прокомментировал своё увольнение. Новым тренером Усика стал Анатолий Ломаченко.

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика Джеймс Али <span class=error>Башир</span> прокомментировал своё увольнение. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я не ожидал такого. Я относился к Усику, как к родному сыну. Я и сейчас его люблю, как сына, потому что внутри Александр очень хороший человек. Видимо, он сильно подвержен внешнему влиянию. У меня есть подозрения, что на данное решение повлиял новый менеджер Эгис Климас. Возможно, эти подозрения опровергнет Климас или сам Усик. Но с начала нашего знакомства с Эгисом у меня сложилось впечатление, что он не хочет видеть меня главный тренером Усика», — рассказал Али Башир в интервью BaylorIC TV.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России