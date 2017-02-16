Али Башир: Думаю, Усик поддался влиянию Климаса
Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика Джеймс Али Башир прокомментировал своё увольнение. Новым тренером Усика стал Анатолий Ломаченко.
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«Я не ожидал такого. Я относился к Усику, как к родному сыну. Я и сейчас его люблю, как сына, потому что внутри Александр очень хороший человек. Видимо, он сильно подвержен внешнему влиянию. У меня есть подозрения, что на данное решение повлиял новый менеджер Эгис Климас. Возможно, эти подозрения опровергнет Климас или сам Усик. Но с начала нашего знакомства с Эгисом у меня сложилось впечатление, что он не хочет видеть меня главный тренером Усика», — рассказал Али Башир в интервью BaylorIC TV.
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