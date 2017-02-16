Али Башир: Думаю, Усик поддался влиянию Климаса

«Я не ожидал такого. Я относился к Усику, как к родному сыну. Я и сейчас его люблю, как сына, потому что внутри Александр очень хороший человек. Видимо, он сильно подвержен внешнему влиянию. У меня есть подозрения, что на данное решение повлиял новый менеджер Эгис Климас. Возможно, эти подозрения опровергнет Климас или сам Усик. Но с начала нашего знакомства с Эгисом у меня сложилось впечатление, что он не хочет видеть меня главный тренером Усика», — рассказал Али Башир в интервью BaylorIC TV.