Одной левой? Превью к поединку Каната Ислама с Робсоном Ассисом в США

В ночь с 17 на 18 февраля казахстанский боксер Канат Ислам проведет очередной поединок. Соперником четвертого номера WBO станет 38-летний бразилец Робсон Ассис. Станет ли встреча для Ислама «легкой прогулкой» и как пройдет грядущий бой в превью Vesti.kz.

Канат Ислам последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года. В 22-м по счету поединке боксер добился неубедительной победы. Да, Патрик Аллотей из Ганы был бит. Однако не так уверенно, как хотелось бы зрителям, собравшимся на трибунах «Алматы Арены».

Как бы то ни было, Канату удалось удержать ноль в графе поражений. Только вот невзрачное выступление породило критические отзывы в адрес состоятельности боксера, а также его спаде в физико-тактическом плане.

Плюс ко всему, постматчевый период запомнился еще и рядом скандалов вокруг экипировки, тэйпирования и других моментов.

Что касается Робсона, то его последний бой состоялся в июле 2016-го. Причем для возрастного бразильца он сложился не самым удачным образом. Да еще и скоротечно. Канадец Стивен Батлер уже в третьем раунде разобрался с почти пенсионером бокса, победив техническим нокаутом. После этого Ассис на ринг не выходил.

Если брать в целом, то по факту этот бой не нужен ни Исламу, ни Робсону. Особенно казахстанскому боксеру, у которого сейчас амбиции на уровне титульного поединка.

Да, Канат Ислам не потерпел еще ни одного поражения. Но уровень оппозиции позволял добиться подобного результата. И что касается скорого боя, то особых привилегий Ислам в нем не добьется. Что ни говори, а бразильский боксер явно не из тех, кто способен в случае проигрыша положительно повлиять на карьеру соперника. Не станет он «трамплином» и для Ислама.

Для Ассиса и вовсе эта встреча может стать последней в карьере, учитывая его возраст. И напоследок он может немного заработать. Кстати, стоит учитывать, что Робсон может надумать от души «оторваться» перед уходом с большого ринга и проведет отчаянный поединок, доставив казахстанцу большие проблемы. Было бы интересно, но маловероятно. Подробнее о бразильце можно узнать здесь.

Исламу сейчас нужна реабилитация (помимо прибыли) после стойкого Аллотея. И бразилец подходит для «рубки» на кураже: Канат Ислам вряд ли планирует работать все раунды и ждать решения судей. По крайней мере, он не должен этого допустить, иначе он только усугубит свое положение в боксе. Нужна яркая победа и обязательно нокаутом. Зачем Канату Исламу бой с Робсоном Ассисом.

В общем, у каждого свои цели, своя мотивация. Зато «калибр» разный. Ислам держится в ТОПе сразу в двух версиях. Ассиса там нет и близко. И понятно негодование среди любителей бокса относительно развития карьеры Каната в профи. Чего уж тут, нам бы тоже хотелось увидеть Ислама в поединке против сильного бойца. Давно пора. Пока же имеем то, что имеем (конкретно к боксеру никаких вопросов нет).

Если возвращаться к калибру, то, откровенно говоря, Ислам должен выносить бразильца в одни ворота. Уж слишком проходимый соперник. И если победа, как говорится, не одной левой, то, по крайней мере, легкая прогулка обеспечена. Главное, избежать недооценки, не потерять концентрации, чтобы исключить вероятность дикого апсета.

Но, как заверяют представители команды Ислама, боксер полностью готов. Финиш подготовки прошел в Филадельфии, после чего было объявлено о стопроцентной готовности Каната, а также о том, что его вес соответствует лимиту.

В свою очередь в США Робсон Ассис прибыл из Бразилии непосредственно за несколько дней до поединка.

Стоит добавить, что бой Ислам — Ассис пройдет в Улмингтоне на арене «Чейз Центр». В общей сложности она приняла два вечера бокса. Событие с участием казахстанского боксера станет третьим.

Казахстанские болельщики и любители бокса смогут увидеть поединок в прямом эфире телеканалов «Казахстан» и KazSport. Трансляция начнется утром 18 февраля в 07:55 по времени Астаны.