Соса освободил титул чемпиона мира WBA перед боем с Ломаченко

На данный момент в 8 из 17 весовых категорий у WBA осталось по одному чемпиону. На днях титул регулярного чемпиона мира WBA в первом лёгком весе освободил Джейсон Соса.



На 8 апреля у Сосы запланирован поединок с чемпионом мира по версии WBO Василием Ломаченко, и ранее предполагалось, что бой будет носить статус объединительного.



«14 февраля Джейсон Соса освободил свой титул. Израэль Корралес остаётся суперчемпионом в этой весовой категории, не будет никакого другого чемпиона в этом весе. Так что мы очистили восемь категорий (от лишних чемпионов), как и обещали», — цитирует Мендосу BoxingScene.