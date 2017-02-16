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https://sport.mail.ru/news/boxing/28795370/
16 февраля 2017, 13:10 | Бокс | Чемпионат.com

Соса освободил титул чемпиона мира WBA перед боем с Ломаченко

Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса на состоявшейся 15 февраля пресс-конференции объявил о том, что организация достигла больших успехов в устранении лишних титулов.

На данный момент в 8 из 17 весовых категорий у WBA осталось по одному чемпиону. На днях титул регулярного чемпиона мира WBA в первом лёгком весе освободил Джейсон Соса.

На 8 апреля у Сосы запланирован поединок с чемпионом мира по версии WBO Василием Ломаченко, и ранее предполагалось, что бой будет носить статус объединительного.

«14 февраля Джейсон Соса освободил свой титул. Израэль Корралес остаётся суперчемпионом в этой весовой категории, не будет никакого другого чемпиона в этом весе. Так что мы очистили восемь категорий (от лишних чемпионов), как и обещали», — цитирует Мендосу BoxingScene.
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