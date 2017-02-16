Головкин и Ислам могут выступить в рамках одного вечера бокса в Астане
Министр спорта рассказал подробности о гонорарах и месте проведения шоу.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о ходе подготовки к вечеру бокса, который пройдет в рамках выставки EXPO-2017 летом этого года в Астане.
— Сейчас мы активно ведем переговоры. С Геннадием Головкиным договариваются представители EXPO, а Министерство культуры и спорта — с Канатом Исламом. Мы будем стараться собрать наших лучших боксеров, — отметил Мухамедиулы.
— Как идет подготовка к бою?
— В первую очередь мы встретились с промоутером Каната Ислама. Сейчас он решает вопрос с кем он будет боксировать, и договаривается с мировой федерацией. Как только появится информация, я сразу же расскажу.
— Примерно сколько боев планируется?
— Этим делом будут заниматься промоутеры. Но мы по возможности постараемся собрать всех сильнейших казахстанцев. Сами боксеры готовы, проблема в том, что непросто подобрать им достойных соперников. Ведь поединки должны быть интересными. Стоит отметить, что наши боксеры готовы выступить без гонораров.
— А где пройдет вечер бокса?
— Посмотрим. Есть «Астана-Арена», есть велотрек, который вмещает более 10 тысяч зрителей. Между этими двумя объектами будет решаться.
Ранее сообщалось, что в рамках вечера бокса, приуроченного к EXPO-2017, в Астане 10 июня пройдет бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и обладателя пояса WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО). В
Напомним, министр спорта сегодня рассказал о спортивных мероприятиях, запланированных в рамках EXPO-2017.
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