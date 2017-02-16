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16 февраля 2017, 11:37 | Бокс | Чемпионат.com

IBF обязала Истера-младшего провести бой с Шафиковым

Международная федерация бокса (IBF) обязала обладателя титула чемпиона мира в лёгком весе Роберта Истера-младшего провести следующую защиту титула в бою с россиянином Денисом Шафиковым.

«Роберт Истер был уведомлён в понедельник о том, что должен начать переговоры с Шафиковым. На достижение договорённости о бое у них есть 30 дней. Если они не договорятся в указанный срок, мы назначим промоутерские торги», — сказал председатель комитета IBF по чемпионским боям Линдси Таккер, слова которого приводит BoxngScene.

10 февраля Истер провёл успешную защиту титула в бою Луисом Крусом, которого победил единогласным решением судей.
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