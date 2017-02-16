IBF обязала Истера-младшего провести бой с Шафиковым

«Роберт Истер был уведомлён в понедельник о том, что должен начать переговоры с Шафиковым. На достижение договорённости о бое у них есть 30 дней. Если они не договорятся в указанный срок, мы назначим промоутерские торги», — сказал председатель комитета IBF по чемпионским боям Линдси Таккер, слова которого приводит BoxngScene.



10 февраля Истер провёл успешную защиту титула в бою Луисом Крусом, которого победил единогласным решением судей.