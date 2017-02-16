Вице-президент Golden Boy подтвердил планы на сентябрьский бой Головкина и Альвареса
Вице-президент компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес в очередной раз заявил, что планы на поединок Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным в сентябре текущего года остаются в силе, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом пишет журналист The Ring Майкл Вудс, спросивший Гомеса, планируют ли они устроить бой Канело и GGG этой осенью.
«Да, конечно. Это все время было в планах», — ответил менеджер.
Вдобавок, Гомес отметил, что у него есть определенное беспокойство насчет того, чтобы эти планы не нарушил Дэниэл Джейкобс, с которым Головкин дерется 18 марта. Кроме того, по его словам, следующий соперник Альвареса Хулио Сезар
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