Вице-президент Golden Boy подтвердил планы на сентябрьский бой Головкина и Альвареса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом пишет журналист The Ring Майкл Вудс, спросивший Гомеса, планируют ли они устроить бой Канело и GGG этой осенью.

«Да, конечно. Это все время было в планах», — ответил менеджер.