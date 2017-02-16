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https://sport.mail.ru/news/boxing/28794125/
16 февраля 2017, 10:59 | Бокс | Sports.kz

Вице-президент Golden Boy подтвердил планы на сентябрьский бой Головкина и Альвареса

Вице-президент компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес в очередной раз заявил, что планы на поединок Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным в сентябре текущего года остаются в силе, сообщает Sports.kz.

<nobr>Вице-президент</nobr> компании Golden Boy Promotions <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Гомес</span> в очередной раз заявил что планы на поединок <span class=error>Сауля</span> Альвареса с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> в сентябре текущего года остаются в силе сообщает Sports.kz. Увеличить
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Об этом пишет журналист The Ring Майкл Вудс, спросивший Гомеса, планируют ли они устроить бой Канело и GGG этой осенью.

«Да, конечно. Это все время было в планах», — ответил менеджер.

Вдобавок, Гомес отметил, что у него есть определенное беспокойство насчет того, чтобы эти планы не нарушил Дэниэл Джейкобс, с которым Головкин дерется 18 марта. Кроме того, по его словам, следующий соперник Альвареса Хулио Сезар Чавес-младший также находится в хорошей форме, поэтому для начала необходимо дождаться, чтобы оба боксера успешно провели свои ближайшие поединки.

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