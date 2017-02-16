WBA может обязать Санта Круса провести третий бой с Фрэмптоном
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) может обязать Лео Санта Круса (33−1−1, 18 КО), владеющего титулом чемпиона мира в полулёгком весе, и бывшего обладателя этого пояса Карла Фрэмптона (23−1−1, 14 КО) провести третий поединок, сообщает BoxingScene.
Эти боксёры уже обсуждают возможность третьего боя, однако Фрэмптон желает, чтобы встреча проходила в Белфасте, в то время как Санта Крус опасается драться на территории соперника.
В июле прошлого года в Бруклине Фрэмптон победил Санта Круса решением большинства судей, отняв у него титул WBA. В январе этого года Лео взял реванш в поединке, проходившем в
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