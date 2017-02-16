WBA может обязать Санта Круса провести третий бой с Фрэмптоном

Эти боксёры уже обсуждают возможность третьего боя, однако Фрэмптон желает, чтобы встреча проходила в Белфасте, в то время как Санта Крус опасается драться на территории соперника.



В июле прошлого года в Бруклине Фрэмптон победил Санта Круса решением большинства судей, отняв у него титул WBA. В январе этого года Лео взял реванш в поединке, проходившем в Лас-Вегасе, также победив решением большинства судей.