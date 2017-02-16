Министр спорта подтвердил проведение вечера бокса в Астане в рамках EXPO-2017
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы подтвердил, что в Астане состоится вечер бокса, приуроченный к EXPO-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Конечно, спортивные мероприятия занимают ведущее место в рамках EXPO — это проведение пяти чемпионатов мира, двух чемпионатов Азии, Кубок Президента -международный турнир по теннису, международное ралли “Шелковый путь — 2017”, которое начинается в Москве, потом Астана, Пекин. И мы будем проводить 55-ю юбилейную международную конвенцию Всемирного боксерского совета и вечер профессиональный бокса», — рассказал Мухамедиулы на заседании коллегии министерства культуры и спорта.
Напомним, ранее появилась информация, что в рамках вечера бокса, приуроченного к EXPO-2017, в Астане 10-го июня пройдет бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и обладателя пояса WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО). В
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