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16 февраля 2017, 10:42 | Бокс | Vesti.kz

Министр спорта подтвердил проведение вечера бокса в Астане в рамках EXPO-2017

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы подтвердил, что в Астане состоится вечер бокса, приуроченный к EXPO-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Конечно, спортивные мероприятия занимают ведущее место в рамках EXPO — это проведение пяти чемпионатов мира, двух чемпионатов Азии, Кубок Президента -международный турнир по теннису, международное ралли “Шелковый путь — 2017”, которое начинается в Москве, потом Астана, Пекин. И мы будем проводить 55-ю юбилейную международную конвенцию Всемирного боксерского совета и вечер профессиональный бокса», — рассказал Мухамедиулы на заседании коллегии министерства культуры и спорта.

Напомним, ранее появилась информация, что в рамках вечера бокса, приуроченного к EXPO-2017, в Астане 10-го июня пройдет бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и обладателя пояса WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО). В пресс-службе EXPO на этот счет ответили, что переговоры ведутся, а детали будут известны в ближайшее время.

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