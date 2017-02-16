Министр спорта подтвердил проведение вечера бокса в Астане в рамках EXPO-2017

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«Конечно, спортивные мероприятия занимают ведущее место в рамках EXPO — это проведение пяти чемпионатов мира, двух чемпионатов Азии, Кубок Президента -международный турнир по теннису, международное ралли “Шелковый путь — 2017”, которое начинается в Москве, потом Астана, Пекин. И мы будем проводить 55-ю юбилейную международную конвенцию Всемирного боксерского совета и вечер профессиональный бокса», — рассказал Мухамедиулы на заседании коллегии министерства культуры и спорта.