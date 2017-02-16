Ешенов готовится к защите титула
Казахстанский боксер Ернар Ешенов продолжает подготовку к своему следующему бою.
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11 марта в китайском Гонконге казахстанец проведет защиту титула WBC Intercontinental Youth в первом среднем весе в поединке с 26-летним танзанийцем Ибрагимом Маоколой (11−5−1, 8КО). Формат боя — 8 раундов по три минуты.
Всего на счету 21-летнего Ешенова 5 побед (4 нокаутом) в 5-ти проведенных встречах на
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