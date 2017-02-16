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https://sport.mail.ru/news/boxing/28792369/
16 февраля 2017, 9:27 | Бокс | Sports.kz

WBC пожелал Головкину удачи в бою с Джейкобсом

Всемирный боксерский совет (WBC) пожелал казахстанцу Геннадию Головкину удачного поединка с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта, сообщает Sports.kz.

Всемирный боксерский совет (WBC) пожелал <span class=error>казахстанцу</span> Геннадию <span class=error>Головкину</span> удачного поединка с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом 18 марта сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Геннадий Головкин, наша гордость, король среднего веса WBC! Мы желаем тебе лучшего в твоем следующем бою, чемпион!», — написано в официальном твиттере организации.

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