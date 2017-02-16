WBC пожелал Головкину удачи в бою с Джейкобсом
Всемирный боксерский совет (WBC) пожелал казахстанцу Геннадию Головкину удачного поединка с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Геннадий Головкин, наша гордость, король среднего веса WBC! Мы желаем тебе лучшего в твоем следующем бою, чемпион!», — написано в официальном твиттере организации.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter