Канат Ислам: Я готов к большому бою

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«Рад видеть здесь сегодня всех, видеть настоящего чемпиона [Роя Джонса]. Я — четвертый номер рейтинга WBA, пятый — WBO, бронзовый призер Олимпийских игр. Я готов к большому бою, усердно тренируюсь. Со мной моя семья, моя команда — менеджер, тренер, промоутер. Я очень счастлив, что проведу этот поединок. Я готов к этому большому бою. Увидимся завтра вечером», — сказал Ислам на пресс-конференции.

Поединок Ислам — Ассис состоится 18 февраля в 07:55.