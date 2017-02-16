Канат Ислам: Я готов к большому бою
Обладатель титула WBO
Inter-Continental и WBA Fedelatin в первом среднем весе Канат Ислам выступил на пресс-конференции вечера бокса, в рамках которого он проведет бой с бразильцем Робсоном Ассисом, сообщает Sports.kz.
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«Рад видеть здесь сегодня всех, видеть настоящего чемпиона [Роя Джонса]. Я — четвертый номер рейтинга WBA, пятый — WBO, бронзовый призер Олимпийских игр. Я готов к большому бою, усердно тренируюсь. Со мной моя семья, моя команда — менеджер, тренер, промоутер. Я очень счастлив, что проведу этот поединок. Я готов к этому большому бою. Увидимся завтра вечером», — сказал Ислам на
Поединок Ислам — Ассис состоится 18 февраля в 07:55.
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