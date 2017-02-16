Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28792005/
16 февраля 2017, 9:10 | Бокс | Sports.kz

Канат Ислам: Я готов к большому бою

Обладатель титула WBO Inter-Continental и WBA Fedelatin в первом среднем весе Канат Ислам выступил на пресс-конференции вечера бокса, в рамках которого он проведет бой с бразильцем Робсоном Ассисом, сообщает Sports.kz.

Обладатель титула WBO <nobr>Inter-Continental</nobr> и WBA Fedelatin в первом среднем весе Канат Ислам выступил на <nobr>пресс-конференции</nobr> вечера бокса в рамках которого он проведет бой с бразильцем <span class=error>Робсоном</span> <span class=error>Ассисом</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Рад видеть здесь сегодня всех, видеть настоящего чемпиона [Роя Джонса]. Я — четвертый номер рейтинга WBA, пятый — WBO, бронзовый призер Олимпийских игр. Я готов к большому бою, усердно тренируюсь. Со мной моя семья, моя команда — менеджер, тренер, промоутер. Я очень счастлив, что проведу этот поединок. Я готов к этому большому бою. Увидимся завтра вечером», — сказал Ислам на пресс-конференции.

Поединок Ислам — Ассис состоится 18 февраля в 07:55.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

NoSparring.com: «Город будущего примет бой Головкин - Сондерс?»

Кабананга рассказал о возможном уходе из «Астаны»

Левит отправил в нокдаун немецкого боксера-тяжеловеса