Почему Джейкобс — аутсайдер в бою с Головкиным
Журналист сайта Boxingnews24.com Джефф Араноу назвал причины, по которым Дэниэл Джейкобс безусловно рассматривается в качестве аутсайдера в бою с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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«Дэниэл Джейкобс не являлся бы андердогом в бою с Геннадием Головкиным, если имел бы в своем резюме более качественных соперников. Единственным хорошим оппонентом, с которым в своей карьере встречался Дэниэл, был Питер Куиллин. Остальные боксеры в его послужном списке не являются для него прочной основой.
Джейкобс имеет статус андердога не только
Если Джейкобс победит Головкина, то окажется в положении кандидата на встречу с триумфатором противостояния Сауль Альварес — Хулио Сезар
Возможно, Джейкобс планирует использовать те же движения по кругу, что он проделывал во встрече с Дмитрием Пирогом в 2010-м. Тогда это не сработало, и вряд ли сработает против GGG. Головкин слишком хорош в срезании углов и скорее всего будет навязывать Джейкобсу обмен ударами, — написал обозреватель.
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