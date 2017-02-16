«Дэниэл Джейкобс не являлся бы андердогом в бою с Геннадием Головкиным, если имел бы в своем резюме более качественных соперников. Единственным хорошим оппонентом, с которым в своей карьере встречался Дэниэл, был Питер Куиллин. Остальные боксеры в его послужном списке не являются для него прочной основой.

Джейкобс имеет статус андердога не только из-за того, что Головкин дольше владеет титулами чемпиона мира. Головкин являлся бы фаворитом даже если был в этом поединке просто претендентом. GGG выглядит более талантливым боксером с превосходной силой удара и крепким подбородком. Исход боя Головкин — Джейкобс может зависеть от того, кто из двух соперников будет способен лучше принимать удары. Учитывая, что Головкин за свою 10-летнюю профессиональную карьеру ни разу не был в нокдауне или нокауте, Джейкобсу нужно будет изо всех сил постараться наносить удары и не пропускать. Если он не сумеет нокаутировать Геннадия, то тогда ему придется использовать свои боксерские навыки, пытаясь его перебоксировать. Если Дэниэл ввяжется в напрасную битву, попытавшись выиграть нокаутом, то в итоге может оказаться в нокауте сам.

Если Джейкобс победит Головкина, то окажется в положении кандидата на встречу с триумфатором противостояния Сауль Альварес — Хулио Сезар Чавес-младший. В контракте на бой Джейкобса и Головкина нет пункта о реванше. Это значит, что скорее всего его менеджер Эл Хэймон постарается устроить ему поединок с победителем боя Канело — Чавес, потому что в нем можно заработать огромные деньги.

Возможно, Джейкобс планирует использовать те же движения по кругу, что он проделывал во встрече с Дмитрием Пирогом в 2010-м. Тогда это не сработало, и вряд ли сработает против GGG. Головкин слишком хорош в срезании углов и скорее всего будет навязывать Джейкобсу обмен ударами, — написал обозреватель.