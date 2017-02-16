К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Я в очередной раз покажу фанатам и всему миру свой зрелищный стиль и мощные удары. Меня не зря называют Доктор Нокаут. Бейбут Шуменов — мой следующий пациент, которому я выпишу рецепт! — заявил Дортикос.



Ожидалось, что бой Шуменов — Дортикос состоится в феврале, однако промоутерская компания Caribe потеряла права на организацию поединка. Теперь вопросом проведения боя занимается промоушен TGB. Дата боя пока не известна.