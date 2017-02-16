Юниер Дортикос: Меня не зря называют Доктор Нокаут. Шуменов — мой следующий пациент
Кубинский боксер Юниер Дортикос (21−0, 20 КО) прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Ringnews24.com.
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— Я в очередной раз покажу фанатам и всему миру свой зрелищный стиль и мощные удары. Меня не зря называют Доктор Нокаут. Бейбут Шуменов — мой следующий пациент, которому я выпишу рецепт! — заявил Дортикос.
Ожидалось, что бой Шуменов — Дортикос состоится в феврале, однако промоутерская компания Caribe потеряла права на организацию поединка. Теперь вопросом проведения боя занимается промоушен TGB. Дата боя пока не известна.
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