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https://sport.mail.ru/news/boxing/28791862/
16 февраля 2017, 9:05 | Бокс | Sports.kz

Юниер Дортикос: Меня не зря называют Доктор Нокаут. Шуменов — мой следующий пациент

Кубинский боксер Юниер Дортикос (21−0, 20 КО) прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Ringnews24.com.

Кубинский боксер <span class=error>Юниер</span> <span class=error>Дортикос</span> (21−0 20 КО) прокомментировал предстоящий бой с <span class=error>казахстанцем</span> <span class=error>Бейбутом</span> <span class=error>Шуменовым</span> (17−2 11 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Ringnews24.com. Увеличить
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 — Я в очередной раз покажу фанатам и всему миру свой зрелищный стиль и мощные удары. Меня не зря называют Доктор Нокаут. Бейбут Шуменов — мой следующий пациент, которому я выпишу рецепт! — заявил Дортикос.

Ожидалось, что бой Шуменов — Дортикос состоится в феврале, однако промоутерская компания Caribe потеряла права на организацию поединка. Теперь вопросом проведения боя занимается промоушен TGB. Дата боя пока не известна.

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