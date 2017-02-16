Дэниэл Джейкобс: Я не спаррингую с Уордом, он не похож на Головкина
Обладатель титула «регулярного» чемпиона мира WBA в среднем весе Дэниэл Джейкобс поделился деталями своей спарринг подготовки, а также порассуждал о своем статусе аутсайдера в предстоящем поединке с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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«Нет, я вообще не спаррингую с Андре Уордом, потому что его стиль не похож на манеру Головкина. Я работаю с боксерами стиля GGG, ведущими себя в ринге похожим образом. Сам я определенно считаю себя андердогом в этом бою, потому что он был на вершине дольше меня. Это подтверждается его титулами. Но для меня это не проблема. За историю бокса очень много аутсайдеров одерживало победы. Так что я с гордостью принимаю этот статус. Однако это не значит, что я не смогу доказать людям, что являюсь лучшим средневесом в мире», — сказал Джейкобс в интервью Fighthype.com.
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