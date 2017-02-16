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16 февраля 2017, 8:47 | Бокс | Sports.kz

Состав пар матча WSB «Astana Arlans» — «Uzbek Tigers»

Объявлен состав пар боксеров на матч WSB «Astana Arlans» — «Uzbek Tigers» 18 февраля в г. Талдыкорган.

Объявлен состав пар боксеров на матч WSB Astana Arlans — Uzbek Tigers 18 февраля в г. Талдыкорган. Увеличить
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52 кг: Олжас Саттибаев — Аброржон Кодиров
60 кг: Закир Сафиуллин — Муроджон Ахмадалиев
69 кг: Асланбек Шымбергенов — Шахрам Гиясов
81 кг: Нурдаулет Жарманов — Бектимир Меликузиев
+91 кг: Камшыбек Кункабаев — Баходыр Жалолов.

Пресс-конференция, посвященная процедуре взвешивания состоится 17 февраля в 12:00 в отеле «Коктем Гранд» (г. Талдыкорган, 7 микрорайон, дом 10).

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