Состав пар матча WSB «Astana Arlans» — «Uzbek Tigers»
Объявлен состав пар боксеров на матч WSB «Astana Arlans» — «Uzbek Tigers» 18 февраля в г. Талдыкорган.
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52 кг: Олжас Саттибаев — Аброржон Кодиров
60 кг: Закир Сафиуллин — Муроджон Ахмадалиев
69 кг: Асланбек Шымбергенов — Шахрам Гиясов
81 кг: Нурдаулет Жарманов — Бектимир Меликузиев
+91 кг: Камшыбек Кункабаев — Баходыр Жалолов.
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