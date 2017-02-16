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«Я принял предложение драться за позицию претендента, потому что хочу сразиться за титул чемпиона мира. Я выиграл эту позицию по всем правилам и предписаниям, победив единогласным решением судей в претендентском поединке. Я не изменил своего курса и все еще хочу побороться за титул. Я жду возможности встретится с победителем боя Головкина и Джейкобса», — передает слова Джонсона Worldboxingnews.net.

Возможный поединок Джонсона с Головкиным может отложить долгожданную встречу казахстанца с Саулем «Канело» Альваресом. Туреано поделился своим мнением на этот счет: