Туреано Джонсон: Как фанат бокса я не хочу мешать бою Головкин — Альварес
33-летний багамский боксер Туреано Джонсон, который является обязательным претендентом на бой с победителем противостояния Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса по линии IBF, заявил о желании как можно скорее получить шанс на титульный поединок, сообщает Sports.kz.
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«Я принял предложение драться за позицию претендента, потому что хочу сразиться за титул чемпиона мира. Я выиграл эту позицию по всем правилам и предписаниям, победив единогласным решением судей в претендентском поединке. Я не изменил своего курса и все еще хочу побороться за титул. Я жду возможности встретится с победителем боя Головкина и Джейкобса», — передает слова Джонсона Worldboxingnews.net.
Возможный поединок Джонсона с Головкиным может отложить долгожданную встречу казахстанца с Саулем «Канело» Альваресом. Туреано поделился своим мнением на этот счет:
«Если честно, я даже не думал об этом. Как фанат бокса я не буду в восторге от разрушения боя мечты между GGG и Канело. Но чем скорее я получу свой шанс, тем лучше, так как я хочу стать чемпионом мира. Сейчас мы работаем над вариантами моего следующего поединка. Всегда есть риск, когда ты выходишь на ринг, но это и делает бокс захватывающим. Любой другой бой для меня будет разминкой. Я получил вызовы от нескольких бойцов, надеюсь, моя команда нашла
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