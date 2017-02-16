Дебютант профи-ринга восхитился ударами Головкина

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— Каждый удар GGG мощный и разрушительный для его соперников. Несмотря на то, что Джейкобс — хороший боец, я сомневаюсь, что он справится с панчами Головкина, — считает Конлан.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В рамках вечера бокса Конлан встретится с американским боксером Тимом Ибаррой (4−4, 1 КО).