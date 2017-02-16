Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28791415/
16 февраля 2017, 8:34 | Бокс | Sports.kz

Дебютант профи-ринга восхитился ударами Головкина

Североирландский боксер Майкл Конлан, который дебютирует в профессионалах в андеркарде боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), поделился мнением о казахстанце, сообщает Sports.kz со ссылкой на AleetBoxing.

<span class=error>Североирландский</span> боксер Майкл <span class=error>Конлан</span> который дебютирует в профессионалах в андеркарде боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) поделился мнением о <span class=error>казахстанце</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на AleetBoxing. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

 — Каждый удар GGG мощный и разрушительный для его соперников. Несмотря на то, что Джейкобс — хороший боец, я сомневаюсь, что он справится с панчами Головкина, — считает Конлан.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В рамках вечера бокса Конлан встретится с американским боксером Тимом Ибаррой (4−4, 1 КО).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Дэниэл Джейкобс: Я не спаррингую с Уордом, он не похож на Головкина

Дэниэл Джейкобс: Я не спаррингую с Уордом, он не похож на Головкина

Обладатель титула «регулярного» чемпиона мира WBA в среднем весе Дэниэл Джейкобс поделился деталями своей спарринг подготовки, а также порассуждал о своем статусе аутсайдера в предстоящем поединке с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

Фанаты Головкина бросили дерзкий вызов Джейкобсу

NoSparring.com: «Город будущего примет бой Головкин - Сондерс?»

Кабананга рассказал о возможном уходе из «Астаны»