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https://sport.mail.ru/news/boxing/28790617/
16 февраля 2017, 0:35 | Бокс | Спорт-Экспресс

Промоутер Уайлдера: Суд присяжных назвал Поветкина мошенником

Промоутер американского боксера Деонтея Уайлдера Лу Дибелла отметил, что суд назвал россиянина Александра Поветкина мошенником. Напомним, суд присяжных постановил, что Поветкин употреблял мельдоний после внесения препарата в список запрещенных.

Промоутер американского боксера <span class=error>Деонтея</span> Уайлдера Лу <span class=error>Дибелла</span> отметил что суд назвал россиянина Александра <span class=error>Поветкина</span> мошенником. <span class=stop>Напомним</span> суд присяжных постановил что <span class=error>Поветкин</span> употреблял <span class=error>мельдоний</span> после внесения препарата в список запрещенных. Увеличить
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— Главное в судебной системе — это то, что если факты на твоей стороне и ты говоришь правду, то выигрываешь процесс, — цитирует Дибеллу ESPN. — Мне кажется, я могу не волноваться по поводу их иска о клевете. Он заключается в том, что я назвал Поветкина мошенником. Теперь же и суд присяжных это сделал. То, что на принятие этого решения потребовалось чуть больше 30 минут, говорит о многом.
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Новости Бокса

Адвокат: Мельдоний был во всех трех «чистых» пробах Поветкина

Адвокат: Мельдоний был во всех трех «чистых» пробах Поветкина

Остаточные следы мельдония в микроскопической концентрации перед боем с американцем Деонтеем Уайлдером были обнаружены во всех трех допинг-пробах Александра Поветкина, которые ранее считались отрицательными, это разваливает теорию стороны, обвиняющей российского спортсмена в употреблении допинга, рассказал «Газете.Ru» старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко.
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