Промоутер Уайлдера: Суд присяжных назвал Поветкина мошенником

— Главное в судебной системе — это то, что если факты на твоей стороне и ты говоришь правду, то выигрываешь процесс, — цитирует Дибеллу ESPN. — Мне кажется, я могу не волноваться по поводу их иска о клевете. Он заключается в том, что я назвал Поветкина мошенником. Теперь же и суд присяжных это сделал. То, что на принятие этого решения потребовалось чуть больше 30 минут, говорит о многом.