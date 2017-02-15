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https://sport.mail.ru/news/boxing/28789338/
15 февраля 2017, 21:29 | Бокс | Sports.kz

Определился состав «Uzbek Tigers» против «Astana Arlans»

Во втором туре VII сезона Всемирной серии бокса, который пройдёт 18 февраля казахстанская команда «Astana Arlans» встретится с «Uzbek Tigers», сообщает Sports.kz со ссылкой на группу Team LEVIT ВКонтакте.

«Uzbek Tigers» прибудет в следующем составе: Аброржон Кадыров (52 кг), Муроджон Ахмадалиев (60 кг), Шахрам Гиясов (69 кг), Бектемир Меликузиев (81 кг), Баходир Жалолов (+91 кг).

Начало противостояния в 18:30. Прямая трансляция на телеканале «Хабар».

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