Определился состав «Uzbek Tigers» против «Astana Arlans»
Во втором туре VII сезона Всемирной серии бокса, который пройдёт 18 февраля казахстанская команда «Astana Arlans» встретится с «Uzbek Tigers», сообщает Sports.kz со ссылкой на группу Team LEVIT ВКонтакте.
«Uzbek Tigers» прибудет в следующем составе: Аброржон Кадыров (52 кг), Муроджон Ахмадалиев (60 кг), Шахрам Гиясов (69 кг), Бектемир Меликузиев (81 кг), Баходир Жалолов (+91 кг).
Начало противостояния в 18:30. Прямая трансляция на телеканале «Хабар».
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