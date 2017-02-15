Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28788970/
15 февраля 2017, 20:36 | Бокс | Vesti.kz

Василий Левит отправил в нокдаун супертяжеловеса во время спарринга

Серебряный призер Олимпиады в Рио Василий Левит отправил в нокдаун супертяжеловеса во время спарринга, сообщает Team LEVIT.

Трехраундовый бой проходил в рамках совместного УТС национальной сборной Казахстана с командами Германии и США на базе в Талгаре. Так, Левит, обычно выступающий в весе до 91-го килограмма, спарринговал с немцем Максом Келлером в категории 91+.

Во втором раунде Левит отправил супертяжеловеса в нокдаун.

Напомним, особую популярность казахстанский боксер приобрел после того, как потерпел весьма спорное поражение в финале Олимпиады-2016.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

Василий Левит отправил в нокдаун супертяжеловеса во время спарринга

"Трактор" лишил "Барыс" шансов подняться на четвертое место Восточной конференции КХЛ

Поработавший в валлийском клубе казахстанец стал гендиректором "Кайрата"