Дибелла: Баранчик может стать белорусским Артуро Гатти

10 февраля Баранчик провёл яркий бой с Абелем Рамосом, над которым одержал победу по очкам.



«Мы посмотрели компьютерную статистику боя, и она была практически идентична статистике поединка Гатти — Уорд и первого боя Корралес — Кастильо, двух самых ярких поединков в истории. Напор Баранчика и его готовность принимать удары напоминают Артуро Гатти. Его приняли болельщики, было видно, насколько хорошо и быстро поклонники бокса в Майами приняли его, так, будто он является их бойцом. Я действительно считаю, что он может стать белорусским Артуро Гатти», — приводит слова Дибеллы BoxingScene.