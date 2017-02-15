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15 февраля 2017, 11:01 | Бокс | Чемпионат.com

Дибелла: Баранчик может стать белорусским Артуро Гатти

Американский промоутер Лу Дибелла сравнил перспективного белорусского боксёра первого полусреднего веса Ивана Баранчика (14−0, 10 КО) с легендарным американцем Артуро Гатти.

Американский промоутер Лу <span class=error>Дибелла</span> сравнил перспективного белорусского боксёра первого полусреднего веса <span class=error>Ивана</span> Баранчика (14−0 10 КО) с легендарным американцем <span class=error>Артуро</span> <span class=error>Гатти</span>. Увеличить
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10 февраля Баранчик провёл яркий бой с Абелем Рамосом, над которым одержал победу по очкам.

«Мы посмотрели компьютерную статистику боя, и она была практически идентична статистике поединка Гатти — Уорд и первого боя Корралес — Кастильо, двух самых ярких поединков в истории. Напор Баранчика и его готовность принимать удары напоминают Артуро Гатти. Его приняли болельщики, было видно, насколько хорошо и быстро поклонники бокса в Майами приняли его, так, будто он является их бойцом. Я действительно считаю, что он может стать белорусским Артуро Гатти», — приводит слова Дибеллы BoxingScene.

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