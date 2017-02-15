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15 февраля 2017, 10:07 | Бокс | Vesti.kz

Жанат Жакиянов: Никогда не перееду из Казахстана

Чемпион мира версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО), накануне вернувшийся на родину, дал пресс-конференцию в Астане и ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер также рассказал о ближайших планах и тренировках под руководством Хаттона. Увеличить
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— Есть ли у вас кумир в профессиональном боксе и планируете ли промоутерскую карьеру?

— Когда был помоложе кумиры были, а сейчас есть только мотивация, моя семья. Промоутером быть не планирую. Хочу еще повыступать, защитить пояса. Также хочу передать опыт молодым ребятишкам.

— Как проходит ваг тренировочный процесс, заставляет ли тренер Рикки Хаттон копировать его стиль?

— За восемь-десять недель перед боями провожу в Англии тренировочный сбор. Двух разовые тренировки — плотно готовлюсь. Хаттон вложил в меня что-то новое. Он не ставит целью, чтобы я копировал его, он просто дополняет мои навыки.

— Как вы встретились с Хаттоном?

— В 2011 году в Швейцарии был бой и я одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Тогда команда Хаттона вышла на меня и с 2013 года он стал мне тренером и промоутером. Я счастлив, что с ним мы сумели добиться таких высот.

— Вы получили гонорар всего лишь 30 тысяч долларов, а Уоррен в пять раз больше. Почему вышло так и куда планирует потратить их?

— Уоррен был чемпионом. Нам главное нужен был этот пояс. Нам сказали «получите столько» и мы согласились без раздумий. А на счет куда потратить — пока еще не думал.

— Расскажите какой настрой был перед боем и верите ли вы в приметы. Расскажите о ходе боя с Уорреном?

— Сон был хороший. Приметам я не верю перед боем. У нас была задача в первых трех раундах присмотреться, лишь после этого прессинговать. Но вы сами видели, что произошло в первом раунде (Жакиянов дважды побывал в нокдауне), после этого мы поменяли наш план и сразу перешли в атаку. Если бы бой продолжался на дистанции, то он бы мог обхитрить меня. Я рад, что у меня получилось прессинговать.

— Многие хотят увидеть ваш бой с японцем Шинсуке Яманакой (чемпионом WBC в легчайшем весе). Что вы скажете по этому поводу?

— Я бы с радостью провел объединительный бой за титул WBC. Но организовать его будет не просто. А так я с удовольствием соглашусь.

— Поступало ли вам предложение провести поединок в рамках EXPO-2017 в Астане?

— Пока нет, но я бы с радостью согласился провести поединок дома в Казахстане на EXPO.

— Не планируете переезд в США?

— Я тренируюсь в Петропавловске, но никогда не перееду из Казахстана. Я люблю свою страну и хотел бы все свои победы посвятить 25-летию Независимости.

Напомним в поединке, который прошел 11 февраля в Толедо (США), Жакиянов отобрал пояса у американца Роуши Уоррена, победив раздельным решением судей. Видео боя можно посмотреть здесь. Благодаря победе Жакиянов поднялся на второе место в рейтинге казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии авторитетного портала Boxrec.com.

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