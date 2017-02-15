Джейкобс: Головкин недооценивает меня, и я заставлю его заплатить за эту ошибку
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) заявил о том, что его недооценка со стороны чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) может дорого тому стоит.
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«Головкин допускает ошибку, что недооценивает меня, и я заставлю его заплатить за это. Думаю, это справедливо, что именно он считается фаворитом в нашем противостоянии. Но статус андердога предает мне дополнительную мотивацию для достижения победы.
Несмотря на все его достоинства, мы уверены, что сможем найти у него недостатки. Ключ в победе заключается в том, чтобы изучить эти слабые места, постараться минимизировать его сильные стороны и делать то, что я умею особенно хорошо. Я считаю себя настоящим атлетом, боксером, обладающим мощью, и который знает, как думать в ринге. Я не могу сказать, что побью его прямо сейчас, но покажу все в бою, — заявил Джейкобс в интервью ESPN Deportes.
Ранее Джейкобс признался, что до смерти боится Головкина, однако намерен использовать этот фактор в свою пользу. Также американец рассказал, что предстоящий бой даст ответы на вопросы о его подбородке.
Напомним, поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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