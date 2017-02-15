Джейкобс: Головкин может планировать все, что хочет. Но с «Канело» он будет драться, имея поражение
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) заявил, что сейчас полностью сосредоточен на подготовке к бою, так как намерен нанести чемпиону WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (36−0, 33 КО) первое поражение в его карьере.
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«Сначала я слышал про его бой с Билли Джо Сондерсом, теперь говорят про “Канело”. Я не слежу за этим. Моя мотивация заключается лишь в том, чтобы как можно лучше подготовиться с Головкину. Он может планировать все, что хочет. Он может драться сразу после 18 марта, но думаю, что к тому моменту у него уже будет поражение. Если он все же планирует это, то я буду стоять в первом ряду и наблюдать за этим со своей коллекцией поясов», — заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.
Ранее американец отмечал, что бой с «Канело» может оказаться для Головкина провальным. «И я буду в первом ряду, наблюдая за этим», — добавил он.
Напомним, поединок Головкина и Джейкобса состоится 18 марта в
Между тем появилась информация, что уже летом Головкин может провести объединительный бой с британцем Билли Джо Сондерсом, владеющим титулом WBO в среднем весе. Причем пройдет он в Казахстане.
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