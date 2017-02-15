Роуши Уоррен посетовал на травму руки в бою и «грязный бокс» Жаната Жакиянова

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Их поединок состоялся 11 февраля в Толедо (США) и продлился все отведенные 12 раундов. В первом раунде Уоррен дважды отправил соперника в нокдаун, однако Жакиянов сумел переломить ход поединка и выиграть раздельным решением судей. Таким образом, казахстанец завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, которые принадлежали американцу.

По словам Уоррена, он повредил левую руку и, возможно, этого помешало ему досрочно завершить поединок. Также он посетовал на то, что Жакиянов «грязно» боксировал, а также на счет судейских записок.

«Я чувствовал, что сделал достаточно для того, чтобы выиграть этот бой. Это был тяжелый бой. Он жесткий парень, он все время оказывал давление и не собирался сдаваться.

Я был удивлен, что он смог выжить. На самом деле я предсказывал нокдауны. В первом раунде он побежал на меня, как я и говорил тренеру, и нарвался на мои контрудары. Но я немного повредил свою левую руку об его голову в начале поединка, и поэтому прекратил наносить также много ударов, как это было в первых раундах. Не знаю, в каком это раунде произошло, возможно, что даже в первом, но это мешало мне затем использовать свою левую руку так, как мне хотелось.

Мне казалось, я нанес больше значимых ударов. Он бил чаще, но не все его удары пошли в зачет. Также часто бил головой, за что рефери предупредил его, но ничего не сделал. Может быть Жакиянов выиграл, так как был более агрессивен в бою. Однако счет был сумасшедшим. Судя по судейским подсчетам, для победы мне надо было его нокаутировать. Думаю, я был на это способен, мне лишь не хватило для этого немного времени. После второго нокдауна я почувствовал, что он собирается нанести правый контрудар, затем заставил его промахнуться, но тут прозвенел гонг.

Если они захотят вновь встретится со мной в ринге, то я готов. Я хочу свой реванш, я не могу позволить кому-то просто так взять и уйти после того, как он победил меня, — заявил Уоррен в интервью Boxingtalk.com.

Добавим, что Жакиянов накануне вернулся на родину. Между тем его тренер Рикки Хаттон уже назвал имя следующего потенциального соперника.