Консультант Джейкобса по питанию назвал его главное преимущество над Головкиным

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Джейкобс нанял Алгиери в качестве специалиста по питанию в подготовке к этому бою. По его словам, американец более атлетичный по сравнению с казахстанцем, а также превосходит того по скорости.

«Головкин — фантастический боец и чемпион. Я знаю, что Дэнни также хорош, но я никогда раньше не был так близко к его тренировкам, чтобы увидеть, насколько он хороший атлет. Я думаю, что главное преимущество Джейкобса в том, что он атлет, в то время, как Головкин является просто мощным панчером и прекрасным технарем. Но я не думаю, что Геннадий настолько же атлетичен, как и Дэнни. Дэнни крупнее и атлетичнее. У него есть преимущество в скорости, бьет сильно с обеих рук. Если Джейкобс выйдет и сделает то, на что способен, будет боксировать с умом, контролировать пространство в ринге, думаю, для его команды вечер получится хорошим.

Может ли он побить Головкина за счет своего любительского опыта? Почему бы и нет? Посмотрите на Бернарда Хопкинса. Скольких он перебоксировал, кто был более опытным в любителях? Я также боксировал с многими, имевшими любительский опыт, хотя сам не провел ни одного боя на любительском ринге. Профессионалы — это другая лига, — цитирует Алгиери Boxingnews24.com.

Напомним, Джейкобс тренируется в зале Вирджила Хантера и работает в одном зале с чемпионом IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе Андре Уордом. По словам американца, ему пришлось пойти на определенные жертвы в ходе подготовки к бою с Головкиным.