Джейкобс: За свою карьеру я падал дважды. Бой с Головкиным даст ответы на вопросы о моем подбородке
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), владеющий поясом «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, заявил, что не беспокоится по поводу своего подбородка в предстоящем бою с непобежденным чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«За свою карьеру я всего дважды падал, но я не беспокоюсь о своем подбородке. Головкин — сильный боец, но пришло мое время доказать, что я быстрее и лучше. Я не знаю, насколько сильно он бьет, поскольку никогда с ним не сталкивался. Я уверен, что своей мощью смогу сделать ему больно. Все ответы на вопросы о моем подбородке будут даны 18 марта.
Я настоящий боксер и теперь я так называемый мастер нокаутов, — приводит USA Today слова Джейкобса, который выиграл досрочно свои последние 12 боев. При этом на счету Головкина серия из 23 досрочных побед.
Ранее Джейкобс признался, что до смерти боится Головкина, однако намерен использовать этот фактор в свою пользу. Также американец рассказал о том, как его именитый соотечественник Андре Уорд помогает ему готовиться к предстоящему поединку с GGG.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter