Джейкобс рассказал о роли Уорда в подготовке к бою с Головкиным

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Как известно, Джейкобс тренируется в зале Вирджила Хантера, являющегося тренером Уорда. По словам Дэниэла, он берет пример со своего именитого соотечественника, являющегося чемпионом IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе.

«Присутствие Андре Уорда в моем тренировочном лагере — это потрясающе. Я очень его уважаю, он для меня пример для подражания. Мы знаем друг друга еще с любительской карьеры. Я высоко ценю его поддержку.

Бой с Головкиным — самый большой в моей карьере, и поэтому мне пришлось пойти на жертвы и приехать в Коленд (Джейкобс родом из Бруклина). Здесь гораздо меньше того, что меня отвлекает. Тренировки на выезде прибавляют мотивации, я жертвую тем, что не вижу своего восмилетнего сына, но я знаю, что все это того стоит.

Нахождение среди такого большого числа первоклассных бойцов в зале Хантера мотивирует меня и помогает сосредоточиться. Мы проводим разумные спарринги, но не войны, — цитирует Джейкобса BoxingScene.com.