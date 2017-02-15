Тренер Жаната Жакиянова назвал имя следующего соперника

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По его словам, первую защиту титула Жакиянов может провести против британца Джейми Макдоннелла (29−2−1, 13 КО), владеющим поясом «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории. Хаттон признался, что в прошлом он пытался организовать этот, но безуспешно из-за незаинтересованности стороны возможного противника.

«Да, мы хотели устроить ему бой с Макдоннеллом, но те ничего не захотели, — сказал Хаттон Sky Sports. — Теперь, когда все стало с ног на голову, и титул у нас, возможно, Эдди Хирн (промоутер) все-таки ответит на звонок. Теперь Жанат номер один, и Макдоннеллу, возможно, придется стать в очередь».

Напомним, 11 февраля в Толедо (США) Жакиянов победил раздельным решением судей американца Роуши Уоррена (14−2, 4 КО) и стал обладателем двух титулов. При этом в первом раунде казахстанский боксер дважды побывал в нокдауне.