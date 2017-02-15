Тренер Жаната Жакиянова назвал имя следующего соперника
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) Рикки Хаттон назвал имя следующего потенциального соперника.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По его словам, первую защиту титула Жакиянов может провести против британца Джейми Макдоннелла (29−2−1, 13 КО), владеющим поясом «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории. Хаттон признался, что в прошлом он пытался организовать этот, но безуспешно
«Да, мы хотели устроить ему бой с Макдоннеллом, но те ничего не захотели, — сказал Хаттон Sky Sports. — Теперь, когда все стало с ног на голову, и титул у нас, возможно, Эдди Хирн (промоутер)
Напомним, 11 февраля в Толедо (США) Жакиянов победил раздельным решением судей американца Роуши Уоррена (14−2, 4 КО) и стал обладателем двух титулов. При этом в первом раунде казахстанский боксер дважды побывал в нокдауне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter