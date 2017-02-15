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https://sport.mail.ru/news/boxing/28777390/
15 февраля 2017, 8:04 | Бокс | ТАСС

Мэйуэзер опроверг сообщения о скором подписании контракта на бой с Макгрегором

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Знаменитый американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший опроверг сообщения о скором подписании контракта на проведение боя по правилам бокса с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Об этом Мэйуэзер написал на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

<em>МОСКВА 15 февраля. /ТАСС/. </em>Знаменитый американский боксер <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйуэзер-младший</nobr> опроверг сообщения о скором подписании контракта на проведение боя по правилам бокса с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландским бойцом смешанного стиля <span class=error>Конором</span> Макгрегором. Об этом Мэйуэзер написал на своей официальной странице в сети <span class=error>микроблогов</span> Twitter. Увеличить
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В понедельник ирландское издание The Irish Sun сообщило, что стороны согласовали условия контракта. Журналист ESPN Стивен Смит также сообщил, что Мэйуэзер заявил о скором подписании контракта. Ранее сам Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал $100 млн.

«В последнее время в СМИ появилось несколько слухов по поводу моих будущих поединков. Я хочу сказать, что никакие сделки относительно моих поединков с кем-либо не были заключены. Я с удовольствием провожу время после своей карьеры и наслаждаюсь жизнью. Но, если какие-нибудь изменения произойдут, будьте уверены, что я первым сообщу о них», — говорится в сообщении боксера.

Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. Он одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На его счету титулы чемпионом мира в пяти весовых категориях, бронза Олимпиады-1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года он завершил карьеру, но сейчас готов ее возобновить ради поединка с Макгрегором.

Глава UFC Дана Уайт сначала предложил Макгрегору и Мэйуэзеру по $25 млн за бой, а, получив отказ, выступил против проведения поединка. По его словам, бой не состоится до того момента, пока Макгрегор не отработает контракт с UFC на четыре боя.

На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах 20 побед (17 нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
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