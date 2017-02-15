Мэйуэзер опроверг сообщения о скором подписании контракта на бой с Макгрегором

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В понедельник ирландское издание The Irish Sun сообщило, что стороны согласовали условия контракта. Журналист ESPN Стивен Смит также сообщил, что Мэйуэзер заявил о скором подписании контракта. Ранее сам Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал $100 млн.

«В последнее время в СМИ появилось несколько слухов по поводу моих будущих поединков. Я хочу сказать, что никакие сделки относительно моих поединков с кем-либо не были заключены. Я с удовольствием провожу время после своей карьеры и наслаждаюсь жизнью. Но, если какие-нибудь изменения произойдут, будьте уверены, что я первым сообщу о них», — говорится в сообщении боксера.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/r0QhGkg76b">pic.twitter.com/r0QhGkg76b</a></p>— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) <a href="https://twitter.com/FloydMayweather/status/831646118714888192">14 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. Он одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На его счету титулы чемпионом мира в пяти весовых категориях, бронза Олимпиады-1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года он завершил карьеру, но сейчас готов ее возобновить ради поединка с Макгрегором.

Глава UFC Дана Уайт сначала предложил Макгрегору и Мэйуэзеру по $25 млн за бой, а, получив отказ, выступил против проведения поединка. По его словам, бой не состоится до того момента, пока Макгрегор не отработает контракт с UFC на четыре боя.

На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах 20 побед (17 нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.