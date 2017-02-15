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https://sport.mail.ru/news/boxing/28776835/
15 февраля 2017, 0:59 | Бокс | Чемпионат.com

Агентство Golden Boy подписало контракт с олимпийским чемпионом из Мексики

Агентство Golden Boy, которым руководит бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя, подписало контракт с олимпийским чемпионом 2016 года мексиканцем Раулем Курьелем Гарсией, выступающим в первом среднем весе.

«Я очень горд, что подписал контракт с Golden Boy и тем, что мне доверяют Оскар де ла Хойя, Эрик Гомес и Фрэнк Эспиноса. Я буду защищать цвета своей компании и постараюсь стать чемпионом мира. Это очень важный шаг в моей личной и профессиональной жизни. Я обещаю, что постараюсь идти только вперёд», — приводит слова Гарсии World Boxing News.
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