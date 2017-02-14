Хаттон назвал возможного соперника Жакиянова

Речь идет о «регулярном» чемпионе WBA, британце Джейми Макдоннелле (29−2−1, 13 КО).



— Мы хотели организовать бой с Макдоннеллом, но они даже не желали знать об этом. Сейчас стол развернулся — у нас есть пояс. Может, теперь Эдди Хирн поднимет телефон. Мы — номер один, и хотим драться с лучшими. Так что пусть теперь они становятся в очередь, — сказал Хаттон.



Напомним, Жакиянов раздельным решением судей победил американца Роши Уоррена (14−2, 4 КО) и завоевал пояса WBA Super и IBO в легчайшем весе.