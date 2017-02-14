Хаттон назвал возможного соперника Жакиянова
Тренер казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) Рикки Хаттон поделился мыслями о потенциальном сопернике своего подопечного, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sky Sports.
Речь идет о «регулярном» чемпионе WBA, британце Джейми Макдоннелле (29−2−1, 13 КО).
— Мы хотели организовать бой с Макдоннеллом, но они даже не желали знать об этом. Сейчас стол развернулся — у нас есть пояс. Может, теперь Эдди Хирн поднимет телефон. Мы — номер один, и хотим драться с лучшими. Так что пусть теперь они становятся в очередь, — сказал Хаттон.
Напомним, Жакиянов раздельным решением судей победил американца Роши Уоррена (14−2, 4 КО) и завоевал пояса WBA Super и IBO в легчайшем весе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter