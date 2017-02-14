Адвокат: Мельдоний был во всех трех «чистых» пробах Поветкина
Остаточные следы мельдония в микроскопической концентрации перед боем с американцем Деонтеем Уайлдером были обнаружены во всех трех
допинг-пробах Александра Поветкника, которые ранее считались отрицательными, это разваливает теорию стороны, обвиняющей российского спортсмена в употреблении допинга, рассказал «Газете.Ru» старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко.
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По его словам, лаборатория Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), проводившая проверку, как минимум, допустила ошибку, считая, что у Поветкина три пробы — 7, 8 и 11 апреля 2016 года — были негативными, а 27-го — позитивной. Бой Поветкин — Уайлдер, за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, запланированный на май 2016 года, не состоялся
«Мы доказали, что у него все три первых пробы были положительными. У него все время был мельдоний! И у него должен был быть мельдоний, потому что он его принимал (в
Мельдоний был включен в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года. Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с разъяснением ситуации с мельдонием, следы которого обнаружились у многих россиян в различных видах спорта, уточнив сроки выведения и концентрации этого препарата в организме. Поветкин был оправдан Всемирным боксерским советом (WBC).
«Лаборатория не просто не обнаружила (мельдоний в первых трех пробах — “Газета.Ru”), чем показала полную свою некомпетентность, так она еще и скрыла то, что она проводила этот анализ. Когда она написала письма в VADA, по каким препаратам она проводила тестирование, в этих письмах кодировки, обозначающей мельдоний, нет», — отметил Карпенко.
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