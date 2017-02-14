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14 февраля 2017, 19:47 | Бокс | Чемпионат.com

Торги за право организовать бой Бриггс — Окендо не состоялись

В Панаме сорвались промоутерские торги за право организации поединка между Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо.

Совет WBA установил минимальный порог для торгов в $ 1 млн, но никто из промоутеров не пожелал платить такие деньги, сообщает BoxingScene.

Единственную ставку сделала команда Бриггса в размере $ 400 тысяч. Согласно правилам WBA, если сумма не дотягивает до минимальной, торги признаются несостоявшимися. Новая дата торгов — 23 февраля. Совет WBA намерен пересмотреть минимальную ставку в ближайшее время.

Напомним, на кону поединка будет титул регулярного чемпиона по версии WBA в супертяжёлом весе.
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