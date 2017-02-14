Совет WBA установил минимальный порог для торгов в $ 1 млн, но никто из промоутеров не пожелал платить такие деньги, сообщает BoxingScene.



Единственную ставку сделала команда Бриггса в размере $ 400 тысяч. Согласно правилам WBA, если сумма не дотягивает до минимальной, торги признаются несостоявшимися. Новая дата торгов — 23 февраля. Совет WBA намерен пересмотреть минимальную ставку в ближайшее время.



Напомним, на кону поединка будет титул регулярного чемпиона по версии WBA в супертяжёлом весе.