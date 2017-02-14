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https://sport.mail.ru/news/boxing/28772890/
14 февраля 2017, 17:28 | Бокс | Sports.kz

Уалиханов готовится к третьему бою на профи-ринге

В Окснарде (штат Калифорния, США) казахстанский боксер Асхат Уалиханов продолжает подготовку к очередному поединку на профессиональном ринге. Ожидается, что бой казахстанца может состояться в середине апреля в Коннектикуте, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

В <span class=error>Окснарде</span> (штат Калифорния США) казахстанский боксер <span class=error>Асхат</span> Уалиханов продолжает подготовку к очередному поединку на профессиональном ринге. Ожидается что бой <span class=error>казахстанца</span> может состояться в середине апреля в Коннектикуте сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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На счету 26-летнего Уалиханова два боя в профессионалах. В первом, 17 августа прошлого года, боксеру было защитано поражение мексиканцу Даниэлю Бастиену в связи с дисквалификацией. Затем 2 декабря казахстанец во втором раунде нокаутировал Карлоса Агилеру из Никарагуа.

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