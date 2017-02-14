Уалиханов готовится к третьему бою на профи-ринге

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На счету 26-летнего Уалиханова два боя в профессионалах. В первом, 17 августа прошлого года, боксеру было защитано поражение мексиканцу Даниэлю Бастиену в связи с дисквалификацией. Затем 2 декабря казахстанец во втором раунде нокаутировал Карлоса Агилеру из Никарагуа.