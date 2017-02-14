Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28771968/
14 февраля 2017, 16:36 | Бокс | Советский спорт

Умар Кремлев: Ответственность за деятельность Федерации бокса России несет генеральный секретарь

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев рассказал об изменениях в структуре работы Федерации бокса России после прошедших выборов.

Напомним, что в ФБР была упразднена должность президента организации.

— На данный момент, генеральный секретарь — это человек, ответственный за всю деятельность организации, — говорит Кремлев. — Но каждый шаг согласовывается у высшего наблюдательного совета. Роль исполкома заключается в законодательной части. Мы хотим, чтобы решение о назначение специалиста главным тренером утверждалось не одним человеком, а было коллективным, чтобы были споры, обсуждение. Но никак не решением одного человека. Глобальные вопросы должны обсуждаться.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Уалиханов готовится к третьему бою на профи-ринге

Уалиханов готовится к третьему бою на профи-ринге

В Окснарде (штат Калифорния, США) казахстанский боксер Асхат Уалиханов продолжает подготовку к очередному поединку на профессиональном ринге. Ожидается, что бой казахстанца может состояться в середине апреля в Коннектикуте, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Еще 7 новостей  Все новости
9 февраля

Самое скандальное видео недели! Шипулин и Логинов не пожали руки Фуркаду

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас