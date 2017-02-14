Сборная Казахстана по боксу проводит совместный УТС с командами США и Германии

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УТС проходит во Всемирной академии бокса в Алматинской области. В немецкой спортивной делегации — 26 человек, в американской — 14.

Для казахстанских боксеров это уже второй сбор в 2017 году. Акцент делается на совершенствовании техники и тактики. Спортсмены работают в парах и скоро начнут спарринги.

Отмечается, что в этом году сборной Казахстарна предстоит выступить на двух крупных турнирах — на чемпионате Азии, который пройдет с 30 апреля по 7 мая в Ташкенте, и чемпионате мира, который состоится с 25 августа по 4 сентября в немецком Гамбурге. Континентальный чемпионат станет местом, где разыграют путевки на мировое первенство. Казахстан планирует завоевать десять лицензий, то есть максимальное количество.