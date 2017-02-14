Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28770023/
14 февраля 2017, 14:56 | Бокс | Vesti.kz

Сборная Казахстана по боксу проводит совместный УТС с командами США и Германии

Национальная сборная Казахстана по боксу проводит совместный сбор с командами США и Германии, сообщает пресс-служба КФБ.

Сборы проходят на базе в Талгаре. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

УТС проходит во Всемирной академии бокса в Алматинской области. В немецкой спортивной делегации — 26 человек, в американской — 14.

Для казахстанских боксеров это уже второй сбор в 2017 году. Акцент делается на совершенствовании техники и тактики. Спортсмены работают в парах и скоро начнут спарринги.

Отмечается, что в этом году сборной Казахстарна предстоит выступить на двух крупных турнирах — на чемпионате Азии, который пройдет с 30 апреля по 7 мая в Ташкенте, и чемпионате мира, который состоится с 25 августа по 4 сентября в немецком Гамбурге. Континентальный чемпионат станет местом, где разыграют путевки на мировое первенство. Казахстан планирует завоевать десять лицензий, то есть максимальное количество.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Жена боксера Бойцова сообщила о положительных изменениях в его состоянии

Жена боксера Бойцова сообщила о положительных изменениях в его состоянии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. В состоянии российского боксера Дениса Бойцова, восстанавливающегося после тяжелых повреждений, наблюдаются положительные изменения. Об этом ТАСС рассказала жена спортсмена Ольга Литвинова.
Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

Прямая трансляция товарищеского матча "Астаны" с луганской "Зарей"

Где посмотреть матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Барселона"

Я не верю, что Головкин такой, каким его разрекламировали - Джейкобс