Джейкобс оценил уровень соперников Головкина
Будущий соперник Геннадия Головкина Дэниэл Джейкобс верит, что станет первым
по-настоящему значимым оппонентом в карьере казахстанца, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«По моему личному мнению, я не верю, что он такой, каким его разрекламировали. Я уважаю его и все то, чего он достиг. Он уже определенно сделал себе имя в среднем дивизионе. Но как боксер с ментальностью бойца, я должен меньше об этом заботиться. У меня есть цель и неважно, какие передо мной препятствия. Я чувствую себя на 100%, чувствую, что собираюсь победить. Это будет больше даже психологической игрой.
Чтобы быть великим, надо побеждать великих. А кого из побитых им можно назвать великим? Если бы он дрался с
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