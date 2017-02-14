Джейкобс оценил уровень соперников Головкина

«По моему личному мнению, я не верю, что он такой, каким его разрекламировали. Я уважаю его и все то, чего он достиг. Он уже определенно сделал себе имя в среднем дивизионе. Но как боксер с ментальностью бойца, я должен меньше об этом заботиться. У меня есть цель и неважно, какие передо мной препятствия. Я чувствую себя на 100%, чувствую, что собираюсь победить. Это будет больше даже психологической игрой.

Чтобы быть великим, надо побеждать великих. А кого из побитых им можно назвать великим? Если бы он дрался с кем-нибудь вроде Котто и Канело, я бы сказал: «ну ладно, возможно», хоть даже они для него и мелковаты. Но самым известным парнем в его резюме на сегодняшний день является Келл Брук, который был полноценным полусредневесом. Ничего не хочу сказать против него, но надо биться с представителями своей категории. Нужно драться с великими. И хотя я прошел через мои испытания и невзгоды, и только сейчас вышел на такой уровень, когда люди начинают меня замечать, я считаю, что я велик. Внутри себя я верю, что обладаю всем необходимым для того, чтобы быть лучшим. И это будет его настоящим тестом, — сказал Джейкобс в интервью Boxingscene.com.